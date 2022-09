Francuska armia testuje drony wyposażone w karabiny szturmowe HK416

Po wydarzeniach dziejących się w Ukrainie nikogo nie trzeba już chyba przekonywać, że drony to przyszłość pola walki, zarówno jako narzędzia zwiadowcze, jak i broń bezpośredniego rażenia. Swoim nowym rozwiązaniem w tym zakresie pochwaliła się właśnie francuska Generalna Dyrekcja Uzbrojenia, umieszczając na Twitterze zdjęcie drona lokalnej produkcji, opracowanego przez DGA Land Techniques w odpowiedzi na potrzeby francuskiej armii, wyposażonego w karabin szturmowy.

Drony AVATAR mają na wyposażeniu karabiny automatyczne

W przyszłości rozwiązanie to wspierać ma francuskich komandosów podczas walk w środowisku miejskim i w czasie operacji specjalnych - nie wiemy, w jakiej fazie testów znajduje się AVATAR, ale jak można wywnioskować na podstawie komentarzy źródeł zbliżonych do armii, minie jeszcze sporo czasu zanim trafi na wyposażenie wojska. Na ten moment wiadomo jedynie, że udało się skutecznie osadzić karabin HK416 na ramie drona, co widać na załączonym zdjęciu.



Niemniej Ministerstwo Obrony dążyć ma do skuteczności pozwalającej na oddawanie celnych strzałów z odległości 100-150 metrów, a testy amunicji rozpocząć mają się jeszcze w tym roku albo na początku 2023. Pomóc mają one również w rozwiązniu pewnych problemów ze stabilnością karabinu na dronie oraz odrzutem broni po oddaniu strzału.



Co warto jednak podkreślić, nie jest to pierwsza próba Francuzów w zakresie dronów z wyposażeniem militarnym, bo już kilka lat temu usiłowali wykorzystać bestsellerowy model DJI Matrix 600 w takiej konfiguracji. Lokalni eksperci nie byli jednak w stanie osiągnąć pożądanych efektów, ale AVATAR może dźwigać zdecydowanie więcej niż 6 kg ładunku, które jest limitem chińskiego modelu, co daje większe pole manewru.

Jak przekonują źródła, wojna w Ukrainie przekonała francuskie władze do niespodziewanych możliwościach użytkowych bezzałogowych statków powietrznych, w związku z czym Ministerstwo Obrony szuka nowych sposobów na zwiększenie możliwości armii. Poza dronami własnej produkcji wyposażonymi w karabiny mają to być drony-kamikadze, również własnej produkcji lub Switchblade’y kupione od Stanów Zjednoczonych.

Karabinek HK416 - co to za broń?

Jeśli zaś chodzi o sam karabinek automatyczny HK416, to został on wprowadzony na rynek w 2005 roku przez niemiecką firmę Heckler & Koch. Działa na zasadzie wykorzystywania energii gazów prochowych odprowadzanych przez boczny otwór w lufie i powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie amerykańskich sił zbrojnych na karabin o zmniejszonej awaryjności i zwiększonej odporności na trudne warunki atmosferyczne.

Karabinek automatyczny HK416 jest kompatybilny z pociskami kalibru 5,56 mm, a jego szybkostrzelność teoretyczna to 700-900 strzałów na minutę.



To bardzo popularna broń, która dość powszechnie wykorzystywana jest też w polskich siłach zbrojnych - w 2008 roku została podstawową bronią długą komandosów jednostki specjalnej GROM, a znajduje się też na wyposażeniu Jednostki Wojskowej Komandosów, Jednostki wojskowej AGAT, Jednostki Wojskowej NIL oraz policjantów Wydziału Specjalnego CBŚ, Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) Komendy Głównej Policji i funkcjonariuszy CBA.