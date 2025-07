Mimo że teraz Ziemia jest teraz w aphelium , czyli największej odległości od Słońca na swojej orbicie, to mamy na naszej półkuli gorące lato (choć wcięło się ochłodzenie z ulewnymi deszczami). Pory roku zmieniają się wraz z ruchem Ziemi wokół słońca. Ziemia jest nachylona pod kątem 23,4 względem płaszczyzny orbity. Gdy okrąża Słońce, raz bardziej oświetlona jest półkula północna, a raz południowa. Pory roku nie zawsze jednak trwają tyle samo. Lato 2025 będzie krótsze niż w 2024. Z czego to wynika?

Czy oznacza to, że lato 2026 na północnej hemisferze będzie jeszcze krótsze? Choć można by się tego spodziewać, to jednak nie mamy do czynienia ze stałym trendem spadkowym, lecz z fluktuacjami - drobnymi wahaniami. Według wyliczeń przyszłoroczne lato będzie trwało 93 dni, 15 godzin i 40 minut, czyli o 3 minuty dłużej niż w 2025 r.