Ziemia nie okrążą Słońca po idealnej orbicie kołowej. W rzeczywistości ma ona postać elipsy i dlatego nasza planeta nie znajduje się ciągle w tej samej odległości od gwiazdy. Występują tu pewne wahania i dziś wieczorem dojdzie do zjawiska o nazwie aphelium. Co to oznacza?

Ziemia będzie w aphelium i znajdzie się najdalej od Słońca

3 lipca o godzinie 21:54 czasu w Polsce Ziemia osiągnie aphelium, czyli znajdzie się najdalej w skali całego roku od Słońca. Wtedy planetę będzie dzielić od gwiazdy dystans 152 089 milionów kilometrów. Potem zacznie się pomału przybliżać.

Średni dystans Ziemi od Słońca określa tak zwana jednostka astronomiczna, która odpowiada 149 598 milionów kilometrów. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku związanym z ruchem orbitalnym naszego świata. Mowa o peryhelium.

Podczas peryhelium Ziemia znajduje się najbliżej Słońca. W tym roku zjawisko wystąpiło 4 stycznia, gdy planeta znajdowała się w odległości 147 103 milionów kilometrów od gwiazdy.

Jak nietrudno zauważyć, między peryhelium a aphelium występuje różnica na poziomie niespełna 5 milionów kilometrów. To mniej więcej 1/11 tego, co dzieli nas od Marsa podczas opozycji, gdy obie planety znajdują się najbliżej siebie.

Aphelium Ziemi podczas lata w Polsce

Aphelium to zjawisko, które występuje w Polsce (i na całej półkuli północnej) w trakcie lata. Można się zastanawiać, jak to możliwe, że Ziemia jest najdalej od Słońca, a w kraju mam bardzo wysokie upały? Natomiast zimą jest odwrotnie. Planeta zbliża się do gwiazdy, a mamy zimno.

Odległość od Słońca nie ma większego wpływu na pory roku, które panują na Ziemi. Jest to wynik nachylenia osi obrotu planety względem płaszczyzny orbity. Ma to wpływ na ilość światła docierającego ze Słońca do konkretnych regionów naszego świata. To przekłada się na zmiany w proporcjach między dniem a nocą i w konsekwencji powoduje zmiany temperatury oraz ma wpływ na pogodę.

W ramach ciekawostki warto dodać, że w przyszłym roku aphelium nastąpi 6 lipca. Natomiast najbliższe peryhelium 3 stycznia 2026 r. (w 2027 r. będzie podobnie).

