Dostawy okrętów podwodnych przyspieszone. Francuzi świętują sukces

Francja realizuje obecnie program dostaw nowych okrętów podwodnych klasy Suffren w ramach programu Barracuda. Z zamówionych sześciu okrętów do służby trafiły już trzy. Jednak teraz producent, jakim jest Naval Group, pochwalił się przekazaniem dostawą czwartego okrętu, De Grasse, rok przed planowanym terminem. Jeszcze w pierwszym kwartale 2026 zacznie próby morskie, a do służby może wejść na przełomie 2027/2028 roku.

Oznacza to, że dwie ostatnie jednostki, Rubis oraz Casablanca mogą zostać przekazane ze stoczni do 2029 roku, a nie w 2030 roku, jak to wcześniej planowano. To wynik zwiększenia wydajności produkcji Naval Group. Ma to zaowocować szybszym podniesieniem zdolności francuskiej marynarki wojennej, która stanowi jedną z największych sił morskich w Europie i na całym świecie.

Europejskie okręty przyszłości

Nowe okręty podwodne powstają w ramach programu Barracuda, uruchomionego w 1998 roku przez francuską Dyrekcję Generalną ds. Uzbrojenia. Mają zastąpić sześć uderzeniowych okrętów podwodnych typu Rubis, wprowadzonych do służby w latach 1983-1993. Pierwszy z okrętów, Suffren, został dostarczony dopiero w listopadzie 2020 roku, ze względu na początkowe formowanie wymagań programu, oraz późniejszą długą produkcję.

Jednostki tego typu mają około 100 metrów długości i wyporność 5200 ton. Ich główny napęd stanowią reaktory atomowe TechnicAtome K15 o mocy 150 MW. Okręty programu Barracuda powstały z wykorzystaniem nowej technologii m.in. specjalnej stali mającej ograniczyć sygnaturę akustyczną okrętu. Główne uzbrojenie okrętów stanowią nowe torpedy F21 Artemis, minyFG29, pociski przeciwokrętowe SM39 Exocet oraz pociski manewrujące MdCN (missiles de croisière navals). Te ostatnie mają zasięg nawet do 1000 kilometrów, pozwalając Barracudom na skryte atakowanie celów daleko poza linią frontu.

