Gdzie leży Państwo Islamskie? Tak działa Cyber-Kalifat

Państwo Islamskie - co to jest?

Państwo Islamskie (Daesh, często pod nazwą ISIS) to organizacja terrorystyczna i samozwańczy kalifat, który został ogłoszony w 2014 roku. W szeregi organizacji wstąpiło kilkadziesiąt tysięcy bojowników toczących walki na terenach Syrii, Iraku, a także organizują akty terroru w wielu miejscach na świecie.

Jaki jest cel Państwa Islamskiego? W dużym skrócie chodzi o zjednoczenie całego świata pod egidą islamu i stworzenie jednego gigantycznego kalifatu. Więcej o tym, czym jest Państwo Islamskie, przeczytacie w naszym artykule.

Gdzie leży Państwo Islamskie?

Skoro w samej nazwie widnieje słowo "państwo" to automatycznie sugeruje nam ono istnienie pewnej państwowości. Jedną z jej cech jest posiadanie przez dany organizm terytorium, bo o ile naród może być bez ziemi, to państwo już nie. W tym wypadku mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, która nijak ma się do państw, które znamy.

Gdzie leży ISIS? Obecnie nie sposób wskazać na mapie miejsca, które praktycznie jest okupowane i zajmowane przez Państwo Islamskie. Jeszcze przed kilkoma laty można było mówić o terenach w Syrii czy Iraku, które były pod kontrolą dżihadystów. Te zostały jednak ostatecznie odbite, a ostateczną klęską w obronie terytorium okazała się ta w miejscowości Baghuz w Syrii. Jak czytamy w źródłach, był to swoisty koniec istnienia ISIS w sensie terytorialnym, czyli poprzez zajmowanie określonego terenu.

Czy można zatem stwierdzić, że Państwo Islamskie przestało istnieć wraz z upadkiem ich ostatniego bastionu w Syrii? Niezupełnie. Dalsza działalność dżihadystów tego ugrupowania jest wciąż kontynuowana, choć na zupełnie innych zasadach. Ekstremiści przeszli bowiem do modelu sieci połączeń, która jest rozproszona na całym świecie. Komunikują się i planują działania np. w Darknecie, a ich zwolennicy i członkowie obecni są w wielu krajach świata, działając w ukryciu. To tzw. Cyber-Kalifat, bo internet stanowi najczęściej miejsce ich działań.

Co oznacza napis na fladze ISIS?

Jednym z charakterystycznych elementów ISIS jest flaga. Państwo Islamskie posługuje się tzw. flagą dżihadu, choć w swojej specyficznej wersji. Oryginalnie flaga ta charakteryzuje się czarnym tłem i białym napisem w języku arabskim. To Szahada, czyli muzułmańskie wyznanie wiary. Oznacza ono słowa "Nie ma bóstwa prócz Boga, a Mahomet jest Jego Prorokiem".

W przypadku flagi ISIS również widzimy biały napis na czarnym tle, jednak poniżej znajduje się część napisu wyodrębniona w dodatkowym kształcie.