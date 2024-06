Gepardy meldują się na froncie. Rosyjskie drony będą masowo spadać z nieba

Gepardy mają już swoje lata, bo Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, jak oryginalnie nazywają się te niemieckie samobieżne działa przeciwlotnicze zbudowane na podwoziu czołgu Leopard 1, są produkowane od 1965 roku, ale wyśmienicie sprawdzają się m.in. do neutralizacji dronów, o czym Ukraińcy informują od samego początku rosyjskiej inwazji. Nic więc dziwnego, że Kijów chwali się rozszerzeniem ich floty o nowe 60 egzemplarzy, które właśnie trafiły na front. Co ciekawe, Siły Zbrojne Ukrainy bardzo długo czekały na tę dostawę, bo pierwsze informacje na jej temat pojawiły się już w maju ubiegłego roku.



W jednym z raportów Pentagonu informowano wtedy, że amerykańska firma Global Military Products Inc ma w terminie do 30 maja 2024 roku dostarczyć Ukrainie nieokreśloną liczbę systemów Gepard, a kontrakt realizowany jest w Jordanii w ramach USAI, czyli Ukraine Security Assistance Initiative - programu finansowego prowadzonego przez Departament Obrony USA, mającego na celu zwiększenie zdolności Ukrainy do skuteczniejszej obrony przed rosyjską agresją poprzez szkolenie jej sił zbrojnych, dostawy sprzętu i inicjatywy doradcze.

Egzotyczne zakupy dotarły do Ukrainy

I w listopadzie ubiegłego roku Stany Zjednoczone faktycznie zakupiły od Jordanii 60 samobieżnych systemów przeciwlotniczych Gepard w celu wysłania na Ukrainę. Według oficjalnych informacji to wszystkie egzemplarze, jakimi dysponował ten kraj, który zakupił je w 2012 roku od Holandii, gdzie funkcjonowały jako Cheetah PRTL. Dostawy zostały zrealizowane w latach 2014-2016, a całkowita wartość kontraktu wyniosła prawie 28 milionów dolarów.

Co ciekawe, holenderska wersja Geparda nieco różni się od podstawowej, bo wyposażono ją w inną niż niemiecka stację radiolokacyjną opracowaną przez firmę Holland Signaal. Wykorzystuje ona radar poszukiwawczy w paśmie X o zasięgu 15 km i radar śledzący w paśmie X/Ku o zasięgu 13 km, podczas gdy niemiecka oferuje radar poszukiwawczy pracujący w paśmie S o zasięgu instrumentalnym 15 km, radar śledzący w paśmie Ku o zasięgu 15 km oraz dalmierz laserowy. Holenderskie działo Gepard może jednak regulować częstotliwości w sześciu punktach, podczas gdy niemieckie tylko w dwóch.

Dążymy do osiągnięcia jak największej skuteczności w odpieraniu ataków powietrznych i rakietowych oraz niszczeniu maksymalnej liczby celów. Dlatego stale szkolimy załogi, zbieramy, podsumowujemy i dzielimy się najlepszymi praktykami oraz prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem celów kontrolnych komentują dostawę Siły Powietrzne Ukrainy.

Co potrafią Gepardy?

Wozy Gepard po raz pierwszy pojawiły się w Ukrainie w lipcu 2022 roku i jak twierdzą sami obrońcy Kijowa, są jednymi z najlepszych broni do walki z wolnymi i nisko latającymi celami, jak drony Shahed-136.



Również dlatego, że cechują się imponującą szybkostrzelnością 1100 pocisków na minutę, co przy odpowiednim ustawieniu pozwala neutralizować nadlatujące drony jeden za drugim. System dysponuje też radarem szukającym MPDR-12 o zasięgu 15 kilometrów oraz radarem śledzącym o takim samym zasięgu, które automatycznie rozpoczynają śledzenie, gdy wykryty zostanie wrogi samolot, helikopter czy dron, co znacznie ułatwia celowanie.

Parametry taktyczno-techniczne wozu Gepard:

Długość: 6,85 m

Szerokość: 3,37 m

Wysokość: 3,29 m

Masa bojowa: 47300 kg

Napęd: silnik diesla MTU MB Ca M500 o mocy 830 KM

Prędkość maksymalna: 65 km/h

Zasięg jazdy: 550 km

Uzbrojenie: 2 działa Oerlikon KDA L/R04 35/90 kalibru 35 mm