Gigantyczna eksplozja w Ukrainie. Rosjanin przyłapany na gorącym uczynku

Rosjanie wysłali wybuchowy pojazd kamikadze na Ukraińców

Pojazd został nakierowany na cel i gdy dowódcy myśleli, że jego misja się powiedzie, bardzo się zdziwili, gdy zdążył przejechać zaledwie kilkadziesiąt metrów i w spektakularny sposób eksplodował na minie. Na szczęście stało się to daleko od ukraińskich pozycji, dlatego cały wysiłek poszedł na marne.

Co ciekawe, ukraiński operator drona cały czas obserwował rosyjskiego żołnierza. Po opuszczeniu transportera ukrył się on w jednym z wraków innych rosyjskich pojazdów, które wcześniej eksplodowały na minach w okolicach Awdijiwki. Rosjanin, chociaż uszedł z życiem, to jednak niedługo później stał się celem ukraińskiego drona kamikadze i został na zawsze wyeliminowany z frontu.