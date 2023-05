GPS to przeszłość. Marynarka Wojenna testuje nowy system

Urządzeni do nawigacji kwantowej zostało umieszczone w kontenerze wysyłkowym, który zabezpieczony został przed poruszaniem się po pokładzie. Pudełko wielkości lodówki podłączone jest do komputerów pokładowych. Jednak największym wyzwaniem w używaniu nowego systemu jest jego poruszanie się względem biegunów, co sprawia, że pole magnetyczne się zmienia w zależności od lokalizacji.

Jednym z największych wyzwań jest sprawienie, by działał w prawdziwym świecie, w którym rzeczy się poruszają, pola magnetyczne się zmieniają. Istnieje wiele wibracji, z którymi musimy sobie poradzić, aby utrzymać to coś na tyle stabilnym, aby mogło działać.

Zawartość pudełka umieszczonego w kontenerze na pokładzie jest ściśle tajna, dlatego też, aby dowiedzieć się, jak to działa, trzeba udać się do laboratorium Blackett w Imperial College. Nazwa nie jest przypadkowo analogiczna do nazwy statku. Jest to nazwisko tego samego mężczyzny, byłego fizyka marynarki wojennej, który za odkrycie promieniowania kosmicznego otrzymał Nagrodę Nobla.

Akcelerator kwantowy, używany przez marynarkę, wykorzystuje światła lasera do uwiązania atomów. Gdy tylko znajdą się one kilka milionowych stopnia powyżej zera absolutnego, zmienia się ich zachowanie. Zaczynają być bardziej jak fala niż cząstki. A mierząc to zachowanie i manipulując nim, można bardzo dokładnie określić wpływ grawitacji na ich system, co z kolei pozwala na zmierzenie prędkości i kierunku ruchu.

Komputer wykonuje pomiar mniej więcej raz na sekundę, a znając kierunek podróży, jest w stanie określić położenie statku. Jednak w dalszym ciągu trwają testy, ponieważ system może okazać się na tyle delikatny, że w dłuższej mierze nie przetrwa surowego życia na morzu.