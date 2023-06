Po wypuszczeniu przez wagnerowców, podpułkownik Winiwitin wystąpił w nowym filmie, gdzie przedstawia dopełnioną wersję wydarzeń. W niej omawia litanię oskarżeń w kierunku najemników, które zadziwiają nawet w obliczu ich obecnej reputacji.

Rosyjski dowódca mówi: Dość bezczelności grupy Wagnera

Według Winiwitina podczas walk o Bachmut wagnerowcy byli wręcz jak rak, który niszczył posunięcia rosyjskiej armii. Sam przyznał, że powodem, dlaczego został złapany, było postawienie się bezczelności paru najemników. Gdy go przetrzymywano, miał być poddawany torturom, a wagnerowcy nawet sugerowali, że go zabiją.

Jak mówi w nagraniu, taki los mógł spotkać każdego żołnierza rosyjskiej armii w Bachmucie, gdyż na porządku dziennym było to, że wagnerowcy ich bili, okradali, poniżali czy nawet strzelali do nich. Według relacji najemnicy Prigożyna także wykorzystywali zwykłych żołnierzy jak niewolników, zmuszając ich do przechodzenia w szeregi Wagnera. Zadręczani żołnierze mieli nawet popełniać samobójstwa.