"Ogłoszenia o pracę" na Facebooku i Twitterze

A mowa w sumie o sześćdziesięciu postach w kilkudziesięciu językach, m.in. francuskim, hiszpańskim i wietnamskim, które reklamowały zatrudnienie dla żołnierzy, informatyków, kierowców czy lekarzy.

Zainteresowani, których skusiła pensja w wysokości 2800 EUR miesięcznie plus świadczenia typu opieka medyczna, mieli dzwonić na podane numery telefonów lub kontaktować się za pomocą Telegrama.

I chociaż badacze podkreślają, że nie mogli bezpośrednio przypisać wiadomości grupie Wagnera, to posty wyglądają typowo dla tej organizacji. Co więcej, Politico powołuje się też na odrębną analizę przeprowadzoną i udostępnioną przez przedstawiciela zachodniej administracji, który potwierdza, że co najmniej dwa numery telefonów zawarte w tych postach w mediach społecznościowych bezpośrednio łączyły się z grupą Wagnera lub rosyjskim wywiadem.

Niektóre z tych wysiłków to rzeczywiste filmy propagandowe w połączeniu z numerami telefonów, dzięki którym można bezpośrednio skontaktować się z przedstawicielami grupy Wagnera. A jako że postrzegamy ją jako coraz większe zagrożenie na świecie, fakt, że te posty krążą w Internecie, jest bardzo niepokojący komentuje Kyle Walter z Logally.

Jak zauważa Politico, trudno ocenić sukces tej kampanii, ale niezależnie od tego specjaliści postrzegają ją jako niebezpieczne zjawisko, na które nie powinniśmy pozwolić. Meta nawet próbuje i wyjaśnia, że oznaczyła grupę Wagnera jako niebezpieczną organizację, dla której nie ma miejsca na Facebooku, usuwając również treści zawierające "pochwały lub wsparcie merytoryczne dla Wagnera, w tym posty mające na celu rekrutację", ale jak widać nie do końca skutecznie. A Twitter? Jak to Twitter pod rządami Elona Muska, Politico mogło liczyć najwyżej na odpowiedź w postaci ulubionego emoji.