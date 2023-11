Broń do zadań specjalnych - specyfikacja

Osiągnięcie zdolności bojowej do likwidacji lekko opancerzonych celów czy karabinów z tak dużej odległości świadczy o tym, że mamy do czynienia z bronią sporych gabarytów. To fakt, ponieważ Horizon's Lord z rozłożoną kolbą ma aż 182 centymetry długości. Tak, to broń mierząca prawie dwa metry. Nie bez znaczenia jest też waga karabinu. Jego obsługa jest wymagająca, a sam sprzęt waży 17 kilogramów z zamontowanym magazynkiem.

Horizon's Lord - specyfikacja:

Długość z kolbą rozłożoną/złożoną - 1820 mm/1520 mm;

Długość lufy - 1050 mm lub 1200 mm w przypadku kalibru 14.5x114;

Waga - z magazynkiem 17 kg, z pojedyńczym pociskiem 15,5 kg;

Szybkostrzelność - do 8 strzałów na minutę;

Zasięg wg. producenta - 2500 m (przy używaniu 12.7x114 “HL");