Indie szykują się do wojny. Kupują nowoczesne myśliwce

Indie kupiły 26 myśliwców Rafale wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym za 7,5 mld dolarów . 22 samoloty będą w wersji M, zdolnych do bazowania na lotniskowcach. Pozostałe cztery dotrą w dwumiejscowej wersji DH i prawdopodobnie będą służyły do szkolenia przyszłych pilotów. Ich dostawy mają zostać przeprowadzone w latach 2028-2030.

Rafale M. Co to za myśliwiec?

Dassault Rafale to podstawowy samolotu bojowy Francji, zaprojektowany w pełni przez krajowe przedsiębiorstwo Dassault Aviation . Wykorzystuje radary RBE2 i posiadają 14 zewnętrznych punktów podczepień, pozwalających na przenoszenie uzbrojenia. Rafale, są zintegrowane przede wszystkim z bronią francuskiej produkcji jak rakiety powietrze-powietrze MICA, powietrze-ziemia SCALP-EG czy bomby AASM Hammer. Do tego Dassault Rafale wyposażony jest w działko kalibru 30 mm GIAT 791B. Specjalną wersją na lotniskowce są wersje Rafale M, które są cięższe i odpowiednio wzmocnione do innych warunków operacyjnych, podnoszący jego wagę bez dodatkowego ładunku i uzbrojenia do 11 ton.

Zakup nowych samolotów to element silnej modernizacji armii prowadzonej od lat. Wiążę się ona m.in. z ciągłą rywalizacją z sąsiadującym Pakistanem. Rywalizacją, która w najbliższym czasie ponownie może przerodzić się w otwarty konflikt. Gdy 22/23 kwietnia w Kaszmirze doszło do zamachu, w którym śmierć poniosło 26 osób, Indie od razu oskarżyły o to grupę The Resistance Front, która według Dheli ma być powiązana z Pakistanem. Przez to Indie podjęły decyzję o zawieszeniu Traktatu o Wodach Indusu, który reguluje podział wód z rzek istotnych dla obu państw. Minister obrony Pakistanu stwierdził już, że wojna może być nieuchronna.