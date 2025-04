Stany Zjednoczone mogły dać Ukrainie F-16, które nie latają

Według dostępnych informacji ten sam AN-124 wystartował z lotniska w Tuscon i poleciał do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka . Miejsce to jest największym hubem logistycznym zagranicznej pomocy dla walczącej Ukrainy.

Kanał OSINTTechnical wskazał, że transportowane F-16 to wersje ADF (Air Defence Fighter) . Świadczyć mają o tym widoczne na zdjęciach wypukłości kadłubów przy kokpicie. Prawdopodobnie stanowią tzw. “bird slicer”, czyli anteny systemu identyfikacji swój-obcy. To element charakterystyczny dla F-16 ADF.

Maszyny F-16 ADF (Air Defence Fighter) powstały pod koniec lat 80. Są to zmodernizowane F-16A/B w wariancie Block 15, które przystosowano do potrzeb lotnictwa amerykańskiej Gwardii Narodowej . Ich zadaniem była ochrona granic Stanów Zjednoczonych przed wrogimi bombowcami i pociskami manewrującymi.

Modyfikacje względem standardowych F-16 obejmowały dodanie radiotelefonów AN/ARC-200HF/SSB z modułem bezpiecznej mowy Have Quick II oraz zaawansowany system identyfikacji swój-obcy APX-109. Radar APG-66 został zmodernizowany o dodanie możliwości look down/shoot down, co znacznie usprawnia atakowanie celów pod samym samolotem.