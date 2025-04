Ukraińscy operatorzy dronów są coraz skuteczniejsi w identyfikowaniu, namierzaniu i neutralizowaniu rosyjskich bezzałogowców, a do tego najczęściej wykorzystują w tym celu tanie konstrukcji rodzimej produkcji. I przykładów nie trzeba długo szukać, bo taką właśnie akcją pochwaliła się na Telegramie fundacja Come Back Alive - przypomnijmy krótko, że to organizacja pozarządowa finansowana społecznościowo, która została założona krótko po zajęciu Krymu przez Rosję, zajmująca się zbieraniem funduszy na wspieranie ukraińskich żołnierzy.

Według jej relacji operator "staranował wrogi dron, gdy nie zadziałała detonacja w dronie przechwytującym typu FPV" - udało mu się zahaczyć o "Merlina", na skutek czego zaczął on powoli spadać i uderzył w drzewo, co przypieczętowało jego los . I Rosjanie z pewnością nie będą z tego zadowoleni, bo nie chodzi o jakąś tanią improwizowaną konstrukcję, ale taką uznawaną za jeden z najbardziej zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych armii rosyjskiej, wykorzystujący nowoczesną zachodnią elektronikę pozyskaną przy ominięciu sankcji.

Merlin-VR to dron opracowany przez Rosyjski Instytut Naukowo-Badawczy Nowoczesnych Technologii Telekomunikacyjnych, po raz pierwszy zaprezentowany w 2021 roku, przeznaczony do prowadzenia zaawansowanego rozpoznania, zarówno w trybie automatycznym, jak i półautomatycznym. Według dostępnych informacji jest zdolny do lotu na wysokości do 5 km przez 10 godzin, ma rozpiętość skrzydeł na poziomie 5 m (jeden z największych dronów rosyjskiej armii) i może przenosić ładunek o masie 6,5 kg, w tym zaawansowane systemy optyczne działające w zakresie widzialnym i podczerwieni.