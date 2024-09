Jak podaje Defense Express, poligon ten znajduje się ok. 100 kilometrów na północ od Astrachania i służy do szkolenia w zakresie obrony powietrznej oraz testowania systemów obrony przeciwrakietowej. I wydaje się, że został też wykorzystany do wystrzelenia pewnej liczby pocisków Fath-360 w celu przetestowania ich jakości.

Chronologia zdarzeń pokrywa się z raportami z 10 sierpnia, które powołując się na anonimową agencję wywiadowczą, wskazywały, że transfer pocisków irańskiej produkcji do Rosji jest na "ostatnim etapie". Do dziś nie mamy wprawdzie żadnych informacji o wyrzutniach do tych pocisków, ale mogły one zostać wyprodukowane w Rosji (podobnie jak drony Shahed-136) lub dostarczone drogą lotniczą. Według niepotwierdzonych doniesień, umowa dotycząca przekazania pocisków została zawarta w grudniu 2023 roku.