Zdjęcia satelitarne ujawniły przygotowania Iranu do ochrony instalacji nuklearnych

O przygotowaniach irańskiej infrastruktury nuklearnej donosi amerykański Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Jego zdjęcia satelitarne ukazują zasypane wejścia do kompleksu jądrowego w Isfahanie - jednym z największych ośrodków badań nuklearnych w Iranie.

Środkowe i południowe wejścia są prawie nie do zauważenia i całkowicie pokryte ziemią. Najbardziej wysunięte na północ wejście do tunelu, wyposażone w dodatkowe pasywne środki obronne, także zostało zasypane ziemią. Wokół trzech wejść nie widać już żadnego ruchu pojazdów.

Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego podkreśla, że zabezpieczenia przy ośrodku w Isfahanie mają uchronić go przed możliwym uderzeniem USA. Eksperci zauważają, że podobne działania Irańczycy podjęli przed ostatnim atakiem Amerykanów na Iran z czerwca 2025 roku, kiedy też celami była główna infrastruktura nuklearna.

- Zasypanie wejść do tuneli pomogłoby osłabić potencjalny atak powietrzny, a także utrudniłoby dostęp sił specjalnych w celu przejęcia lub zniszczenia wysoko wzbogaconego uranu, który może znajdować się w środku. Możliwe jest również, że Iran przeniósł sprzęt lub materiały do tuneli, aby je chronić, chociaż nie można tego potwierdzić. Takie przygotowania obserwowano ostatnio w dniach poprzedzających operację Midnight Hammer [kryptonim nalotów USA na Iran z 22 czerwca 2025 - przypis red.], w ramach której zaatakowano obiekty w Fordow, Natanz i Esfahanie - stwierdził Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Groźba amerykańskiego ataku na Iran ciągle wisi w powietrzu

Przypomnijmy, że od wybuchu ogólnokrajowych protestów antyrządowych w Iranie na przełomie grudnia/stycznia, wzrosły napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Oficjalnym powodem ma być brutalność islamskiego reżimu przy pacyfikowaniu tych protestów. Wielu komentatorów zauważało jednak, że sytuacja ta mogła być bodźcem do działania dla USA i Izraela do kolejnych nacisków na Iran w kwestii rozwoju jego programu nuklearnego.

Amerykanie starają się ograniczyć rozwój irańskiego programu nuklearnego, w obawie o pozyskanie przez Teheran operacyjnej broni jądrowej. Administracja Donalda Trumpa prowadzi obecnie negocjacje z Iranem po ostatnich napięciach na linii Waszyngton-Teheran. Jednym z tematów jest porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Ogromna siła na Bliskim Wschodzie

Rozmowy pomiędzy USA i Iranem przebiegają w napiętej atmosferze. Amerykanie zgromadzili na Bliskim Wschodzie ogromne siły militarne. Do ich baz wojskowych regularnie przylatują samoloty transportowe z Europy i kontynentalnej Ameryki z zaopatrzeniem. Wcześniej w ten rejon sprowadzono nowe jednostki z ciężkim sprzętem m.in. czołgami M1 Abrams. Dodatkowo w rejonie pojawiła się grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln.

Jednym z najbardziej wymownych sygnałów możliwego ataku USA jest sprowadzenie do Europy jednego z trzech samolotów WC-135R. To maszyna mająca wykrywać anomalie w poziomie promieniowania radioaktywnego np. po awariach infrastruktury nuklearnej. Może posłużyć do potwierdzenia i oszacowania efektów uderzenia na nuklearne kompleksy i ośrodki Iranu, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

