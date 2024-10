W chwili ataku rakietowego Iranu na Izrael, w globalnej sieci jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się materiały filmowe przedstawiające to wydarzenie z najróżniejszych perspektyw. Można na nich zobaczyć praktycznie brak masowej reakcji izraelskich systemów obrony w postaci m.in. Żelaznej Kopuły. Wiele pocisków sięgnęło celów.

Co ciekawe, pojawiło się nagranie, na którym Palestyńczycy, bezpośrednio na terytorium Libanu, odkryli leżącą irańską rakietę. Właściwie był to stopień napędowy pocisku, którego kształt wskazuje na użycie przez Iran w ataku na Izrael w większości najnowszych hipersonicznych pocisków Kheibar Shekan, należącymi do rodziny Fateh-110.

Reklama