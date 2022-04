Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że 60 km od granicy z Ukrainą, Rosja rozmieściła swoje mobilne wyrzutnie rakiet Iskander-M.

"Wróg zwiększył liczbę żołnierzy w regionie Biełgorodu, przenosząc i koncentrując dodatkowe jednostki. Według dostępnych informacji, wyrzutnie Iskander-M zostały rozmieszczone 60 km od granicy z Ukrainą" Ukraińskie Siły Zbrojne

Nie podano dokładnej lokalizacji sprzętu wojskowego.

W piątek Rosja oświadczyła, że dąży do kontroli Donbasu, całej południowej Ukrainy oraz zapewnienia korytarza lądowego na Krym i do mołdawskiego Naddniesterza. W tym regionie należącym do Mołdawii rzekomo "odnotowuje się fakty ucisku ludności rosyjskojęzycznej".

Ukraińskie pozycje we wschodniej części kraju są intensywnie ostrzeliwane przez rosyjskie moździerze, haubice i rakiety. Kontynuowany jest szturm w okolicy Kurachowa, Popasnej i Siewierodoniecka.

Nadal bombardowany jest zakład Azowstal w Mariupolu, który jest ostatnim punktem oporu w tym mieście. Rakiety wystrzeliwane są też z samolotów dalekiego zasięgu.

W komunikacie Sztabu Generalnego czytamy także: "Wróg nadal częściowo blokuje Charków, ostrzeliwując pozycje sił ukraińskich i infrastrukturę krytyczną. Aby skomplikować ruch ukraińskich jednostek w pobliżu wsi Korotyczi, wróg zdalnie zaminował ten obszar. W kierunku Siewiedodoniecka wróg rozpoczął przeprawy pontonowe przez rzekę Krasną."

Siłom ukraińskim udało się w ostatnim dniu zestrzelić dziewięć rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, trzy samoloty bojowe i pięć pocisków manewrujących, a także zniszczyć cztery czołgi, piętnaście opancerzonych pojazdów oraz pięć systemów artyleryjskich. Odparto ponadto dwanaście ataków rosyjskiego wojska w obwodach donieckim i ługańskim.

Możliwości bojowe Iskander

Iskandery są to lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu na mobilnej platformie samochodowej. Rakieta przeznaczona jest do niszczenia celów lądowych, np. lotnisk, węzłów łączności, stanowisk dowodzenia, czy obiektów infrastruktury cywilnej.

Zdjęcie Iskandery mają zasięg co najmniej 500 km / 123RF/PICSEL

Pocisk ma długość ponad 7 metrów i średnicę osiągającą prawie 1 metr. Wysoka prędkość pozwala mu przełamywać obronę antyrakietową. Potrafi także wykonywać manewry w końcowej fazie swojego lotu, utrudniając przechwycenie przez systemy obronne.

Iskandery są w stanie przenosić taktyczne głowice termojądrowe. Mają one zasięg co najmniej 500 km. Zatem mogą dosięgnąć Charków (1,4 mln mieszkańców przed wojną), Sumy (260 tys.), Ługańsk (400 tys.), Donieck (930 tys.) oraz cały wschodni front. Kijów (prawie 3 mln mieszkańców przed wojną) również może znaleźć się w zasięgu tych rakiet.

Standardowa brygada Iskander obejmuje 12 wyrzutni i związane z nimi pojazdy wsparcia.

Rakiety mogą być wyposażone w głowicę amunicji kasetowej, głowicę wybuchową paliwowo-powietrzną, czy głowicę przeznaczoną do rozbijania bunkrów.