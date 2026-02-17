Robot, nazwany przez inżynierów "mechaniczną ośmiornicą", wykorzystuje zestaw autonomicznych ramion, które potrafią wnikać w silnik czołgu, usuwać zabrudzenia, skanować podzespoły i wskazywać usterki. Całość działa bez udziału człowieka, co oznacza koniec konieczności wchodzenia do wnętrza maszyn, kontaktu z toksycznymi chemikaliami i pracy w ekstremalnych temperaturach.

Rewolucja w zapleczu technicznym armii

Bo jak podkreśla Ruby AI, stworzyli nie tylko technologię mechanicznych ramion, ale i ich mózg, a mianowicie sztuczną inteligencję Physical AI, przystosowaną do pracy w rzeczywistych nieprzewidywalnych warunkach. Dzięki zestawowi czujników przestrzennych robot potrafi uczyć się otoczenia i wykonywać precyzyjne ruchy nawet tam, gdzie tradycyjne maszyny zazywczaj zawodzą z powodu brudu, błota czy ograniczonej widoczności.

Opracowaliśmy nie tylko ramiona, ale i ich mózg. Nasza Physical AI potrafi rozumieć fizyczny świat i reagować w czasie rzeczywistym. To nie jest sterylny robot z fabryki samochodów - to maszyna, która działa w błocie, kurzu, upale i zimnie

Od tankowania po medycynę pola walki

System jest już w pełni operacyjny i wykorzystywany przez jednostki techniczne IDF. Jego wdrożenie rozpoczęło się podczas ostatnich działań wojennych, gdzie potrzeba ograniczenia kontaktu ludzi z niebezpiecznymi substancjami stała się kluczowa. Ruby AI nie ogranicza się jednak do czyszczenia czołgów, bo firma wcześniej opracowała autonomicznego robota do tankowania dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich - jedyny system na świecie, który potrafi bezkontaktowo napełniać zbiorniki paliwem w strefie zagrożenia wybuchem.

Na etapie testów są też roboty zdolne wymieniać 100-kilogramowe koła czołgów i buldożerów, a także niskoprofilowe maszyny do oczyszczania tuneli, przystosowane do pracy w błocie i wodzie, w warunkach zbyt niebezpiecznych dla ludzi. W planach jest też opracowanie bionicznych ramion chirurgicznych, które w przyszłości mają wspierać wojskowych medyków w operacjach na polu walki, w tym w środowiskach skażonych chemicznie lub biologicznie.

Ben Dov podkreśla, że Ruby AI nie tworzy "uroczych robotów do składania prania", lecz technologie rozwiązujące realne problemy armii. Celem firmy nie jest bowiem zastąpienie żołnierzy, lecz uwolnienie ich od niebezpiecznej, monotonnej i fizycznie wyniszczającej pracy: "Roboty nie przyjdą walczyć za ludzi. One mają chronić ich zdrowie i życie, przejmując najcięższe zadania zaplecza wojskowego" - podsumowuje.

