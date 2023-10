Izrael wciąż walczy z Hamasem i jego rakietami i moździerzami. By zmniejszyć liczbę ofiar, Izrael wprowadza do użytku nowoczesny sprzęt laserowy, który ma wzmocnić obronę powietrzną. Chodzi o specjalny system Iron Beam.

Kłopoty Izraela

Jak informuje Bulgarianmilitary, Izraelowi zaczyna brakować rakiet do Żelaznej Kopuły. Z kolei Stany Zjednoczone zdążyły już wesprzeć Tel Awiw pociskami ze swoich magazynów.

Niedobór rakiet przechwytujących w podstawowym systemie obrony kraju wymusił wprowadzenie do stałego użytku innowacyjnej broni laserowej Iron Beam. Wcześniejsze plany zakładały, że Żelazny Promień zostanie wprowadzony do izraelskich służb do 2025 roku. Jednakże ostatni atak Hamasu wymusił na Tel Awiwie skorygowanie tych planów.

