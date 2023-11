Eitan to przyszłość armii Izraela postawiona na zachodniej technologii

Transporter kołowy Eitan powstał jako nowoczesny następca przestarzałych wozów M113 izraelskiej armii. Jego głównym przeznaczeniem jest transportowanie żołnierzy, operując zwłaszcza w terenie zurbanizowanym. Wykorzystuje technologie z czołgów Merkawa i wozów Namer. Jeden Eitan kosztuje ok. 3 milionów dolarów.

Warto jednak dodać, że pomimo oficjalnie bycia izraelską konstrukcją, Eitan posiada w sobie dużo komponentów zachodnich, głównie z USA. Jak podaje portal MilitaryToday, według niektórych źródeł może to być nawet 50% konstrukcji. Wiadomo, że część kadłubów do wozów Eitan jest produkowanych w USA.

Zdjęcie Eitan może zabrać na pokład trzyosobową załogę (dowódca, kierowca i strzelec) oraz dziewięcioosobową drużynę piechoty. / Zachi Evenor / Wikimedia

Izraelski Rosomak

Porównując wóz Eitan, do polskiego KTO Rosomak, który też jest kołowym transporterem opancerzonym, widzimy, że oba te wozy mają klasyczny układ 8x8 i oba stanowią idealne platformy do wozów specjalistycznych jak maszyny medyczne, wsparcia technicznego czy bojowego.

Jednak Eitan jest większy i znacznie cięższy od polskiego Rosomaka. Izraelski wóz mierzy około 8 metrów długości i po 3 metry wysokości i szerokości, mniej więcej tyle ile Rosomak. Niemniej przy maksymalnej wadze 35 ton, jest cięższy od polskiej konstrukcji aż o 13 ton. Eitan jest przy tym absolutnym rekordzistą wśród kołowych transporterów opancerzonych.

Najlepiej opancerzony transporter na świecie

Tak duża masa wozu Eitan wynika z niezwykle silnej ochrony. Kadłub maszyny jest uformowany w kształcie litery V, zapewniając w założeniu większe bezpieczeństwo przed wybuchami min i improwizowanych ładunków wybuchowych o masie do 10 kg TNT. Przód Eitana może wytrzymać uderzenie pociskiem kalibru z działa 25-30 mm, a boki i tył mniejszych pocisków przeciwpancernych kalibru 14,5 mm.

Największą zaletą wozu Eitan jest aktywny system ochrony hard-kill, nazwany Iron Fist. Wykorzystuje on 10 zewnętrznych kamer oraz czujniki, które monitorują obszar w objęciu 360°. Wykrywają nadlatujące w stronę wozu pociski i w odpowiedniej odległości wypuszczają w ich stronę małe kontrpociski, niszczące lecące zagrożenie, zanim uderzy w pancerz.

Zdjęcie System Iron Fist wykrywa także miejsce skąd nadleciał pocisk, pozwalając skoncentrować na nim ogień. / IDF Spokesperson's Unit / Wikimedia

Uzbrojenie i moc wozów Eitan

Bazowo Eitan ma po jednym karabinie maszynowym kalibru 12,7 i 7,62 milimetra. Niemniej ze względu na uniwersalność platformy można na nim zamontować cięższe uzbrojenie. W kwietniu ministerstwo obrony Izraela zapowiedziało, że uzbroi część Eitanów w systemy wieżowe z działkami 30 mm. W planach ma być nawet wersja z cięższym działkiem kalibru 40 mm.

Część wozów Eitan w szeregach IDF ma być także wyposażona w bezzałogowe systemy wieżowe. De facto na platformie transportera można postawić większość uzbrojenia armii jak granatniki, moździerze czy wyrzutnie pocisków przeciwpancernych. Co warto podkreślić, wozy Eitan dopiero wchodzą w skład IDF, więc to, co armia uzna za stosowne przy projektowaniu uzbrojenia tych wozów, jest kwestią otwartą.

Eitan napędza niemiecki turbodoładowany silnik diesla MTU o mocy 750 km. Wraz z automatyczną skrzynią biegów zapewnia maksymalną prędkość 90 km/h, przy zasięgu do 1000 kilometrów.