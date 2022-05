Izrael zmienia zdanie. Wyśle broń defensywną Ukrainie

Andrzej Kozłowski Militaria

Izrael planuje wysłać niewielką ilość broni defensywnej Ukrainie. To duża zmiana w polityce Tel Awiwu, który do tej pory zachowywał neutralność w stosunku do wojny w Ukrainie.

Zdjęcie Izraelska żołnierka z pociskiem Spike / Wikipedia