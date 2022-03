Prace nad Żelazną Kopułą rozpoczęto zaraz po zakończeniu II wojny libańskiej. Wtedy podczas walk na terytorium Izraela spadło ponad cztery tysiące rakiet. Był to skuteczny bodziec do próby opracowania systemu, który pomoże zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości. W ten sposób powstała właśnie Żelazna Kopuła, opracowana przez Rafael Advanced Defense Systems.

System obronny wszedł do użytku już w 2011 roku i szybko zyskał reputację ze względu na swoją skuteczność. Dane wskazują, że Żelazna Kopuła sprawdza się w 90 proc. przypadków ataków z użyciem rakiet. System może działać jako pojedyncze wyrzutnie z radarem lub w postaci bardziej złożonych i skoordynowanych ze sobą jednostek.

Wbudowane radary przechwytują pozycję, prędkość i trajektorię nadlatujących rakiet. Później system wystrzeliwuje własny pocisk, którego zadaniem jest zniszczyć nadlatujący, wrogi obiekt. Ważną cechą systemu jest to, że ignoruje on rakiety, które nie dokonają żadnych szkód, bo na przykład wylądują w rzekach lub pustych polach.

Niesamowita skuteczność Żelaznej Kopuły pozwoliła jej twórcom na dalszy rozwój systemów obronnych. Od 2014 roku Rafael Advanced Defense Systems próbuje stworzyć wersję, która pozwoli chronić pojedyncze statki lub nawet całe konwoje morskie. Teraz mamy dowód na to, że w końcu im się to udało.

Morska wersja Żelaznej Kopuły, nazwa przez twórców C-Dome jest nieco bardziej zaawansowana technologicznie. Przede wszystkim zapewnia ochronę 360 stopni, zamiast w postaci ograniczonego łuku, jak to jest w przypadku wersji lądowej. Do tego składa się ze zbiornika, będącego w stanie pomieścić do 10 pocisków. Dodatkowo, C-Dome nie potrzebuje dedykowanego systemu radarowego do pracy. Zamiast tego łączy się z radarem statku.

Kilka dni temu przeprowadzono testy nowego systemu obronnego. Relację z wydarzenia udostępniono na platformie YouTube. Na nagraniu widać, że system C-Dome może stać się tak samo skuteczny jak Żelazna Kopuła. Kampania testowa składała się z szeregu scenariuszy symulujących zaawansowane zagrożenia, w tym rakiet, pocisków manewrujących i UAV. "C-Dome" jest w stanie skutecznie przechwytywać takie zagrożenia.