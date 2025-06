24-latek wspiął się na Hotel Presidential w Warszawie. Na dachu czekała policja

Mało co wzbudza takie emocje, jak wspinaczka bez zabezpieczenia. Szczególnie gdy nie chodzi o góry ani ścianki wspinaczkowe, tylko środowisko miejskie. Każdego roku po ścianach wieżowców i innych dużych obiektów na całym świecie wspinają się śmiałkowie o nadnaturalnych zdolnościach. W niedzielę (22 czerwca) taki popis wykonał w Polsce 24-letni Francuz, Titouan Leduc, który wspiął się bez asekuracji na słynny wieżowiec Hotelu Presidential w Warszawie. Jak on to zrobił i co mu za to grozi?