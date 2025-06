Podczas gorących dni przede wszystkim należy pić dużo wody, aby nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Nie każdy napój nadaje się na upał; warto zrezygnować z alkoholu i ograniczyć spożycie kawy i herbaty , które mogą działać moczopędnie i przyczyniać się do utraty elektrolitów.

Aby sporządzić domowy izotonik, który pomoże ci odzyskać elektrolity, wystarczy parę składników. Przede wszystkim czysta woda. Dodaj do niej sól, najlepiej himalajską lub morską, w ostateczności kuchenna też będzie w porządku. Później źródło potasu, na przykład cytryna, a także magnezu, np. nasiona chia. Dodaj trochę miodu lub cukru, aby uzyskać izotonik, lub pomiń to, aby wypić po prostu dawkę elektrolitów. Nie należy przesadzać z ilością takich mieszanek w ciągu dnia, ponieważ ich nadmiar również szkodzi i może doprowadzić nawet do stanu zagrażającego życiu.