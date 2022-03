Militaria Pod Charkowem ostrzelano rosyjskie pojazdy opancerzone. Produkowane były jeszcze przez Sowietów

Wojna między Rosją a Ukrainą trwa dopiero od kilku dni, a już teraz obie strony zdążyły ponieść dotkliwe straty. Wydawałoby się, że nasi wschodni sąsiedzi nie będą w stanie zbyt długo opierać się nawałnicy rosyjskich wojsk, jednak udaje im się skutecznie odpierać ataki żołnierzy Putina. Ukraiński Sztab Generalny podał, że 26 lutego, w odstępie kilku godzin udało im się zestrzelić dwa samoloty Iljuszyn IŁ-76 - jeden w wyniku ostrzału przeciwlotniczego, drugi został zaatakowany przez ukraińskiego myśliwca. Podkreślił, że jest to rewanż za zestrzelenie ukraińskiego IŁ-76 w 2014 roku nad Ługańskiem. Wtedy zginęło 49 ukraińskich żołnierzy.

IŁ-76 - radziecki samolot transportowy

Iljuszyn IŁ-76 jest radzieckim samolotem transportowym, zaopatrzonym w cztery silniki odrzutowe. Jak sama nazwa wskazuje, za jego projekt odpowiada biuro Iljuszyn. Loty pierwszych prototypów odbyły się w 1971 roku, a po trzech latach rozpoczęła się ich seryjna produkcja. Tworzeniem Iljuszynów zajmowały się zakłady TAPO w Taszkencie w Uzbekistanie.

Początkowo Iljuszyny były produkowane głównie z myślą o transporcie ładunków. Maszyna stała się popularna ze względu na swoje możliwości. IŁ-76 jest w stanie przetransportować 40 ton ładunku na odległość do pięciu tysięcy kilometrów. Co więcej, wystarczy jej na to zaledwie sześć godzin oraz nie są jej straszne niesprzyjające warunki pogodowe.

Chociaż wyprodukowano ich w różnych wariantach mniej niż 1000 sztuk, samoloty IŁ-76 były masowo wykorzystywane podczas operacji militarnych w Afganistanie. Wtedy też oprócz 315 800 ton ładunków, maszyny przetransportowały również około 786 200 żołnierzy. Dane statystyczne wskazują, że jest to 89 proc. wojsk i 74 proc. ładunków wykorzystanych przez Związek Radziecki w Afganistanie. Można zatem śmiało rzecz, że samoloty IŁ-76 zdominowały wtedy przestrzeń lotniczą.

W przypadku aktualnych działań rosyjskich na Ukrainie, samoloty IŁ 76 służą głównie do transportu sił desantowych. Są one w stanie przetransportować jednocześnie ponad 200 żołnierzy, choć szacuje się, że na pokładzie zestrzelonych przez Ukraińców maszyn znajdowało się po około stu rosyjskich żołnierzy.