S-8 to radziecki niekierowany pocisk typu powietrze-ziemia kal. 80 mm, zaprojektowany do używania przez samoloty i śmigłowce. I chociaż pojawiają się doniesienia o Czeczenach, którzy wynosili z rozbitych śmigłowców rakiety S-5 i S-8 i tworzyli z nich amunicję do swoich wyrzutni, a rosyjscy żołnierze w Ukrainie eksperymentowali z wyrzutniami zamontowanymi na pojazdach, to najnowszy pomysł oddziałów Putina zasługuje na szczególne "uznanie".