Nigdy w historii świata nie było tak blisko wybuchu globalnego konfliktu z użyciem broni jądrowej.

Kolejne, nuklearne groźby Władimira Putina ostrzegającego Zachód sprawiają, że warto przypomnieć kilka podstawowych zasad dotyczących konsekwencji wybuchu bomby jądrowej.

Warto pamiętać, że większość osób ginie w efekcie napromieniowania w ciągu 48 godzin od samej eksplozji.

Co to jest atak nuklearny?

Broń jądrowa wykorzystuje energię powstałą z reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu) lub reakcji termojądrowej wodoru. To jedyna broń wynaleziona przez ludzkość, która może niszczyć całe miasta. Fala uderzeniowa burzy infrastrukturę w postaci budynków czy mostów, ale jest jeszcze bardzo groźne dla życia ludzi promieniowanie. To ono prowadzi do skażenia wody i powoduje chorobę popromienną u ludzi, którzy byli zbyt blisko epicentrum. Poniżej film animowany pokazujący skutki zrzucenia jednej bomby atomowej na miasto.



Czynniki rażenia broni jądrowej:

fala uderzeniowa, czyli potężny podmuch połączony z gwałtownymi wahaniami ciśnienia

promieniowanie przenikliwe, które oddziałuje bezpośrednio na żywą tkankę

promieniowanie cieplne (w wybuchu powietrznym przenosi ok. 35 procent energii wybuchu)

impuls elektromagnetyczny (może zniszczyć elektronikę)

skażenie promieniotwórcze

Jakie są szanse przeżycia ataku jądrowego?

Przeżycie ataku jądrowego zależy od odległości, w jakiej znajdziemy się od "ground zero", czyli miejsca eksplozji. Skalę zniszczeń pokazuje bardzo dobry symulator z użyciem prawdziwej mapy, którego autorem jest amerykański naukowiec Alex Wellerstein od lat badający konsekwencje użycia broni jądrowej dla ludzkiej cywilizacji. W ostatnich tygodniach symulator skutków użycia broni jądrowej przeżywa prawdziwe oblężenie.



W symulatorze wystarczy podać miejsce potencjalnego ataku i siłę ładunku jądrowego, aby po chwili zobaczyć skalę zniszczeń. Poniżej efekt zrzucenia na Warszawę bomby o mocy 15 kiloton. Żółty i pomarańczowy kolor pokazują pas skażenia radioaktywnego. Jego położenie zależy oczywiście od kierunku wiatru.



Zdjęcie Symulacja uderzenie jądrowego na Warszawę ładunkiem o mocy 15 kiloton. / domena publiczna

W serwisie społecznościowym Alex Wellerstein zamieścił grafikę pokazującą strefy zniszczenia powstałe po detonacji ładunku o sile 100 kiloton. W promieniu do 2 kilometrów od miejsca eksplozji znika wszystko, ale fala uderzeniowa może stanowić zagrożenie nawet do 9 kilometrów od punktu "ground zero".



Jak przetrwać atak nuklearny?

Niestety pełne bezpieczeństwo przed atakiem jądrowym gwarantuje jedynie schron przeciwatomowy, ale nie wszyscy mogą zdążyć do niego dotrzeć. W tej sytuacji warto pamiętać, aby w wypadku znalezienia się w pobliżu ataku jądrowego możliwie szybko schronić się pod czymś stabilnym (ławka, stół) i zakryć rękami głowę przywierając twarzą do ziemi. W czasach zimnej wojny w Stanach Zjednoczonych powstał nawet film animowany "Duck and cover" (tłum. chować się pod czymś i zakrywać głowę). Pokazuje on, jak należy się zachować w momencie eksplozji jądrowej.



Co robić, jeśli znajdziemy się w zasięgu rażenia broni jądrowej? Amerykanie w latach 50-tych ustalili kilka prostych zasad:

położyć się na ziemi zasłaniając ramionami głowę

jeśli jest możliwość, na ziemi okryć się szczelnie kurtką lub płaszczem

w budynkach schować się pod czymś, co może stanowić choćby minimalne zabezpieczenie przed zawaleniem się budynku (stół, ławka)

w miarę możliwości szybko oddalić się od miejsca wybuchu, aby ograniczyć do minimum czas przebywania w pasie skażenia radioaktywnego po eksplozji

stosować się do poleceń służb obrony cywilnej i kierować się do miejsc ewakuacji wyznaczonych przez władze

Okazuje się, że w niektórych miejscach pojawiły się tabliczki z napisem "miejsce ewakuacji". Poniżej zdjęcie takiej tabliczki w jednym z miast na północy Polski.



Zdjęcie Miejsca do ewakuacji są w Polsce już są wyznaczane przez służby obrony cywilne / Facebook

Czy Polsce grozi atak nuklearny?

Mimo bardzo groźnych deklaracji ze strony Władimira Putina o użyciu broni jądrowej Polska nie wydaje się być celem ewentualnego ataku. Eksperci wojskowi mówią raczej o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej, czyli ładunków o mniejszej sile, którymi Rosja mogłaby zaatakować cele wojskowe na terenie Ukrainy.

Niepokojące jest jednak to, że USA w sposób jednoznaczny zapowiedziały stanowczą odpowiedź na jakiekolwiek użycie przez Rosję broni jądrowej. To z kolei oznacza odpowiedź Rosji, a wtedy niestety niczego nie można wykluczyć.