Jak silna jest armia Prigożyna? To nie są zwykli bojownicy

Kolejnych żołnierzy wagnerowcy będą chcieli pewnie pozyskać wśród jeńców. Jak donoszą media, już w ich ręce wpadło 180 żołnierzy stacjonujących w jednostkach w Woroneżu. Prawdopodobnie duża część z nich otrzymała ofertę wstąpienia do buntowników za pomocą bardzo brutalnych metod, z których znana jest armia Prigożyna.

Fanatyzm to najważniejsza broń wagnerowców

Grupa Wagnera od dawna słynie z brutalności, jaką wykazuje wobec swoich żołnierzy. Gdy teraz starają się publicznie przedstawiać jako wyzwoliciele, aby zaskarbić popularność zwykłych Rosjan, za kulisami potrafią nawet zabić własnych ludzi, jeśli ci nie chcą walczyć. Tak było, gdy walczyli o Bachmut, wsławiając się mordowaniem dezerterów czy rannych.

Wielu z wagnerowców zginęło na froncie, a ci, którzy teraz pozostali przy Prigożynie, są mu niezmiernie oddani. To często nie tylko zawodowi najemnicy, ale byli więźniowie, skazani za największe przestępstwa. Wiedzą, że porażka w obecnej sytuacji grozi im najgorszą karą, a to tylko wzmacnia ich przywiązanie do Prigożyna. Nie ma wątpliwości, że ten fanatyzm będą chcieli wpoić ewentualnym ochotnikom.

Zdjęcie Grupa Wagnera zwiększyła się podczas wojny, ze względu na dopuszczenie do niej byłych więźniów. Większość posyłana była na pewną śmierć, jednak ci, którzy zostali, są wręcz fanatykami, którzy naprawdę wierzą w nieomylność Prigożyna

To nie są zwykli bojownicy. To wyszkoleni i dobrze wyposażeni zabójcy

Buntownicy Prigożyna łączą swój fanatyzm z dwoma rzeczami, z jakimi nie utożsamiamy zwykle bojowników: wyszkolenie i sprzęt. To nie są przypadkowi ludzie, którzy wczoraj sięgnęli po karabin i napędza ich wiara w jakiś cel. W dużej części są to weterani, mający za sobą wiele walk nie tylko w Ukrainie. Ci, którzy dołączyli do nich podczas walk o Bachmut, także mają ze sobą doświadczenie, co tworzy z nich siłę, z którą liczyć musi się zawodowa armia Rosji.

Armia Prigożyna posiada także dobrej jakości sprzęt, który o ironio, przekazała im armia rosyjska. Na filmach czy zdjęciach z obecnie okupowanych miast widać w ciężką broń w postaci wozów bojowych BWP, czy czołgów np. T-72B3. Wiadomo, że w czasie walk w Ukrainie wagnerowcy mieli nawet do dyspozycji najnowocześniejsze czołgi T-90M, choć nie wiadomo czy dalej je wykorzystują.

Wiemy natomiast, że w obecnym buncie używają nowoczesnych systemów obrony powietrznej Pancyr-S1. Widziane były w kolumnie zmierzającej autostradą na Moskwę. To te systemy pozwalają wagnerowcom zestrzeliwać samoloty i helikoptery Rosji, które będą ich nękać.