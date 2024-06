Komunikat japońskiej rządowej agencji do spraw zamówień, technologii i logistyki mówi, że Japonia wysłała do USA grupę naukowców, którzy mają docelowo wesprzeć US Navy w opracowaniu tzw. railguna, czyli po polsku broni elektromagnetycznej lub tłumacząc bardziej bezpośrednio - działa szynowego. Naukowcy mają wymieniać się doświadczeniami z amerykańskimi partnerami i tym samym przyspieszyć rozwój tego rodzaju broni w obu krajach.

Japonia ma już pewne doświadczenie w opracowywaniu broni elektromagnetycznej

Japończycy jakiś czas temu ujawnili swoje prace nad rozwojem nowatorskiej broni. Mają oni opracowywać średnie działo elektromagnetyczne, które będzie mogło wystrzelić pocisk o wadze 320 gramów z ponad sześciokrotną prędkością dźwięku, czyli około 8 tys. kilometrów na godzinę. Jest to prędkość ponad dwukrotnie wyższa od standardowych pocisków artyleryjskich.

Żywotność japońskiego projektu railguna szacowana jest na nieco ponad 120 strzałów. To zdecydowanie mniej niż w przypadku konwencjonalnej artylerii. Jednak w kategorii broni elektromagnetycznej jest to wynik bardzo dobry, który wraz z rozwojem technologii będzie tylko rosnąć.

Japończycy przeprowadzili nawet już pierwsze w historii strzelanie z systemu w warunkach morskich. Po zaledwie siedmiu latach rozwoju skorzystali z jednostki swojej marynarki wojennej i z powodzeniem przetestowali zdolności railguna na morzu.

Opracowywane w Japonii railguny uważane są za prawdziwy potencjalny game-changer dla Japońskich Sił Samoobrony. Ich możliwe zastosowania są niezwykle szerokie. Mogą one być wykorzystane do walki na morzu np. w celu ochrony okrętów, na lądzie jako potężna artyleria o niezwykle dalekim zasięgu, a nawet do przechwytywania pocisków rakietowych.

Jak działa railgun?

Działo szynowe to rodzaj broni artyleryjskiej. Jej główną ideą jest zastąpienie dotychczasowych ładunków miotających opartych o proch bezdymny i trotyl siłą pola elektromagnetycznego. W kwestii konwencjonalnych ładunków miotających dotarliśmy już praktycznie do ściany, z tego powodu rozwój railgunów wydaje się być dość naturalną ewolucją artylerii.

Działanie tej broni jest dość proste. Potrzebuje ona pocisku wykonanego z bardzo dobrego przewodnika elektrycznego. Pocisk ten jest umieszczany pomiędzy dwoma długimi szynami, które zasilane są prądem elektrycznym.

Przepływ prądu (rzędu milionów amperów) przez szyny powoduje utworzenie obwodu między nimi a pociskiem i powstanie silnego pola magnetycznego. Pole to działa na obwód elektryczny i próbuje rozsunąć szyny oraz wyrzucić pocisk. Siły działające w tej chwili na pocisk są tak ogromne, że praktycznie momentalnie przyspiesza on do prędkości rzędu kilku prędkości dźwięku.

Głównym problemem dział tego rodzaju są potężne siły próbujące rozsunąć szyny. Powodują one małą trwałość railgunów, nawet przy wykorzystaniu najwytrzymalszych materiałów.

