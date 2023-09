Jest dowód. Rosyjska armia ma ogromny problem

Pęknięta opona to okazja dla drona kamikadze

Ośrodek Studiów Wschodnich tłumaczy, że problemem nie jest tylko niewystarczający wolumen produkcji, ale również niedbałość czy korupcja w personelu wojskowym odpowiedzialnym za transport. Otóż Rosjanie nie są przyzwyczajeni do troszczenia się o swoje pojazdy, a jeśli mają do dyspozycji nówki-sztuki opon, to zwyczajnie kradną je i sprzedają. Chętnych nie brakuje.

Chociaż Kreml stara się zlikwidować ten problem, to analitycy uważają, że nic nie wskazuje na to, by ta tragiczna sytuacja miała się odmienić na lepsze. Oczywiście, to bardzo dobre wieści dla Sił Zbrojnych Ukrainy, które zaczynają korzystać z tego faktu. W mediach społecznościowych pojawiają się bowiem filmy, na których ukazano ataki dronów kamikadze na unieruchomione rosyjskie pojazdy transportowe.