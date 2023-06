Jest nagranie z ukraińskiego ataku rakietowego na most prowadzący na Krym

Most w pobliżu miejscowości Czonhar, który przecina cieśninę między Krymem a obwodem chersońskim, to niezwykle ważny szlak logistyczny dla rosyjskiej armii prowadzący z Melitopola na Krym. Obecnie, podczas prowadzonej przez Ukraińców kontrofensywy, zniszczenie mostu to ogromny cios dla Kremla.

Z tego powodu, Władimir Putin pilnie zwołał Radę Bezpieczeństwa, by omówić możliwości poradzenia sobie z tym problemem. Rosjanie obawiają się, że niebawem Ukraińcy dokonają podobnego ataku na Most Krymski, który został już uszkodzony jesienią ubiegłego roku, ale wciąż służy rosyjskiej armii do przerzutu wojsk i zaopatrzenia.

