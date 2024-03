Jak wynika z ostatnich informacji podawanych przez stronę ukraińską, a konkretniej niedawno mianowanego naczelnego dowódcę Oleksandra Syrskiego, rosyjska artyleria i moździerze przewyższają Ukrainę na linii frontu w stosunku sześć do jednego, tzn. wystrzeliwują sześć razy więcej amunicji. A jeśli dołożymy do tego przewagę liczebną wojska oraz dostępność irańskich dronów-kamikadze (zarówno importowanych, jak i wytwarzanych w Rosji), sytuacja na froncie robi się dla Kijowa ekstremalnie trudna.



Co prawda Syrski przekonuje, że już dawno "nauczyli się walczyć nie ilością amunicji, ale umiejętnością posługiwania się dostępną bronią", ale prawda jest taka, że w obliczu tych trudności (połączonych z coraz większą opieszałością Zachodu) każdy egzemplarz ukraińskiego wyposażenia jest na wagę złota i musi być odpowiednio chroniony. A najlepszym dowodem jest chyba modyfikacja samobieżnego działa 2S22 Bogdana, którym pochwaliła się w sieci 47. Brygada Artylerii.

Genialne decyzje wymagają błyskotliwego myślenia, a nasz obecny czas wymaga tego podejścia cały czas. Do obowiązków bojowych należy ochrona naszej broni, na którą wróg nie przestaje polować czytamy we wpisie brygady na Facebooku.

Zdjęcie Ukraińscy żołnierze też czytali i oglądali Diunę? Na to wygląda, bo nazwali swoją modyfikację Harkonnen / 47. Brygada Artylerii Sił Zbrojnych Ukrainy / domena publiczna

Bogdana w stylu Diuny. Ulepszona wersja Harkonnen

Dołączone do wpisu zdjęcia pokazują zamontowane na Bogdanie osłony z metalowej siatki przeznaczone do ochrony działa przede wszystkim przed dronami uderzeniowymi wroga, które nieustannie polują na ukraińską artylerię. Bo chociaż nie brakuje doniesień, że pancerz działa jest wystarczająco mocny, aby wytrzymać uderzenie rosyjskiego drona Lancet, chroniąc życie żołnierzy, to Moskwa dysponuje też groźniejszymi rozwiązaniami.

Dlatego jak sugerują eksperci serwisu Militarnyi, konstrukcje ochronne przykrywają najważniejsze elementy systemu, jak przednia i górna część kabiny, w której znajdują się kierowca, silnik oraz miejsca, w których przechowywane są pociski i ładunki miotające. Jak twierdzą żołnierze, modyfikacja zajęła dużo czasu, ale efekt wynagradza wszystko - co ciekawe, została ona nazwana HARKONNEN, co jest wyraźnym nawiązaniem do Diuny, której ekranizacja (druga część) podbija aktualnie ekrany kin na całym świecie.