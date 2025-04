Co wiadomo o Molnija i Molnija-2?

Niektóre z nich testowane są właśnie w pobliżu linii frontu, gdzie stanowią poważne zagrożenie dla ukraińskich obrońców i ludności cywilnej. Chodzi konkretnie o bezzałogowe systemy powietrzne Molnija i Molnija-2, które według relacji gubernatora obwodu charkowskiego, Ołeha Syniehubowa, są coraz częściej wykorzystywane do ataków na miasto Kupiańsk oraz inne miejscowości położone w pobliżu granicy i linii frontu.

Widzimy nowe generacje, co oznacza, że wróg je testuje. Naszym zadaniem jest wspieranie Sił Zbrojnych Ukrainy w maksymalnym reagowaniu na te nowe zagrożenia

Co wiemy o dronach Molnija?

Drony Molnija mają kadłub o długości ok. 1,3 do 1,5 metra wykonany z podstawowych materiałów, masę sięgającą 10 kilogramów i zasięg lotu szacowany na 30-35 kilometrów. W ukraińskich doniesieniach pojawia się też zmodernizowany wariant tego bezzałogowca, oznaczony jako Molnija-2, który został wyposażony w dwa silniki oraz bardziej opływowy kadłub, dzięki czemu jego zasięg zwiększył się do poziomu 40-50 kilometrów.