Wiele krajów próbowało przebudowy przestarzałych czołgów w opancerzone wozy do transportu piechoty i Ukraina nie jest tu żadnym wyjątkiem. Jedna z pierwszych prób miała miejsce już w 1998 roku, kiedy to Centrum Projektowo-Technologiczne Ministerstwa Obrony Ukrainy, posiadające pewne doświadczenie w opracowywaniu i przebudowie pojazdów opancerzonych, zaproponowało modernizację zalegających w magazynach czołgów T-55.

Jej efektem miały być wozy bojowe BMP-55U charakteryzujące się znacznym poziomem ochrony, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej mobilności, niezawodności i oferujące dodatkowo pewien zapas nośności do wykorzystania w różnych celach. Co więcej, Kijów myślał o tej modyfikacji jako rozwiązaniu eksportowym do modernizacji nadwyżek czołgów T-55, ale pomimo zainteresowania ze strony potencjalnych klientów, projekt nie doczekał się produkcji seryjnej.