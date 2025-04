Według doniesień rosyjskich mediów, eksplozja była na tyle silna, że nad miastem pojawiła się ogromna kula ognia, co zostało uwiecznione na materiałach filmowych publikowanych w mediach społecznościowych. Rosyjskie władze potwierdziły, że pożar w jednostce wojskowej doprowadził do detonacji amunicji , jednak jako oficjalną przyczynę podano naruszenie wymogów bezpieczeństwa.

Te wydarzenia są częścią ukraińskiej strategii mającej na celu osłabienie rosyjskiego zaplecza logistycznego poprzez niszczenie kluczowych składów amunicji. Analitycy, w tym eksperci z Institute for the Study of War, wskazują, że takie operacje zmuszają Rosję do rozpraszania zasobów i komplikują jej logistykę.