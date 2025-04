Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych podpisali umowę z wykonawcą prac na trasie Łomża - Śniadowo - Łapy . Co ciekawe, prace budowalne będą realizowane w bardzo dogodny sposób dla podróżujących, co ma oznaczać możliwość korzystania ze stacji nawet w trakcie trwania inwestycji. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w 2026 roku, a całość zakończy się w 2029 roku.

Jak informuje PKP, w ramach inwestycji ma zostać zmodernizowana przede wszystkim linia kolejowa nr 49 Łomża - Śniadowo. Chodzi tutaj o ok. 17 kilometrów trasy, na której wymienione zostaną tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, by zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo dla podróżujących . W planach jest również odbudowanie stacji w Łomży oraz przystanku osobowego w Kozikach.

Plan przewiduje powstanie dwóch nowych przystanków: Śniadowo Łącznica i Konarzyce na linii 36: Śniadowo-Łapy (ok. 60 kilometrów linii). Zmodernizowane zostaną tam też przystanki Kulesze Kościelne i Czachy Kołaki oraz stacja Sokoły. - To impuls do rozwoju regionu. Chcemy, aby mieszkańcy mogli jak najszybciej skorzystać z powrotu pociągów, dlatego umożliwimy im to jeszcze w trakcie trwania prac, już w przyszłym roku - podkreślał Dariusz Klimczak.