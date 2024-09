Siły Zbrojne Ukrainy mają za sobą najbardziej spektakularny atak za pomocą dronów od chwili wybuchu wojny. 100 najnowszych ukraińskich bezzałogowców kamikadze z silnikami odrzutowymi o nazwie Palanyca uderzyło w najnowocześniejszy i największy rosyjski skład amunicji w miejscowości Toropiec. Atak miał zaowocować zniszczeniem aż 30 tysięcy ton rakiet, pocisków i materiałów wybuchowych.

W sieci pojawiły się pierwsze obrazy satelitarne tego obiektu po tym potężnym ataku. Pokazują one skalę zniszczeń. Trzeba przyznać, że są one rozległe. Drony trafiły w kilkanaście niezależnych składów. Widoczne są czarne dziury po eksplozjach. Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną przyznali, że jest to wielki cios dla rosyjskiej armii i to wydarzenie w bardzo negatywny sposób odbije się na dalszym prowadzeniu wojny na Ukrainie.

