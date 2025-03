Oficjalnie Ukraina otrzymała od Turcji jedynie pierwszą wersję opancerzonych pojazdów minoodpornych Kirpi, jednak według najnowszych informacji było to ok. 500 egzemplarzy pierwszej generacji Kirpi-I oraz dodatkowe 180 pojazdów w bardziej zaawansowanej wersji Kirpi-II. To ulepszony model, który oferuje zwiększoną ochronę, lepszą manewrowość i nowoczesne systemy technologiczne podnoszące szanse przeżycia na polu walki.

Pojazd może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 80 cm (z opcjonalnym zwiększeniem do 120 cm), nachylenia boczne do 30° oraz wzniesienia o nachyleniu 60 proc. Jego wymiary to 7,375 m długości, 2,865 m szerokości i 3,81 m wysokości, maksymalna prędkość to 100 km/h, a zasięg wynosi 750 km.