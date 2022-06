Wojna w Ukrainie sprawiła, że kraje Europy zaczęły się zbroić na potęgę. Rządy przeznaczają ogromne kwoty na nowe technologie, które mają zaowocować spektakularnymi sukcesami na przyszłych polach walki. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii wytoczyło obecnie najpotężniejsze działa.

Jak podaje BBC, brytyjska armia zakupiła komputer kwantowy Orca PT-1, a samo Ministerstwo Obrony będzie współpracować ze specjalistą od obliczeń kwantowych, firmą Orca Computing, aby zbadać zastosowania technologii kwantowej w obronie kraju. Z przecieków wynika również, że rząd zamierza zbudować swoje prototypy maszyny i badać możliwość ich zastosowania. To wszystko brzmi niesamowicie. Cel jest jeszcze bardziej futurystyczny.

Brytyjska armia sięga po komputery kwantowe

— Ta praca z ORCA Computing jest kamieniem milowym dla Ministerstwa Obrony — powiedział Stephen Till, członek Laboratorium Nauki i Technologii Obronnych. — Dostęp do naszego własnego sprzętu do obliczeń kwantowych nie tylko przyspieszy nasze zrozumienie obliczeń kwantowych, ale działanie komputera w temperaturze pokojowej zapewni nam również elastyczność w używaniu go w różnych lokalizacjach dla różnych wymagań — dodał Till.

Jako że najnowocześniejsze czołgi to nie sama kupa stali, tylko superkomputery na gąsienicach, dlatego armia Wielkiej Brytanii postanowiła wykorzystać gigantyczne możliwości drzemiące w maszynach przyszłości do m.in. zwiększenia obliczeń w komputerach pokładowych. Dzięki kwantowym algorytmom obliczeniowym, systemy wykrywania obiektów i ich neutralizacji mają działać znacznie sprawniej i celniej.

Systemy kwantowe pomogą zwiększyć prędkość obliczeń

— Cieszymy się, że możemy współpracować z Ministerstwem Obrony. Stanowi to znaczące wotum zaufania, szczególnie biorąc pod uwagę krytyczne znaczenie obrony narodowej — powiedział dyrektor generalny Orca Computing, Richard Murray.

Systemy kwantowe mają również pozwolić przewidzieć plany wroga. Jak podaje BBC, urzędnicy podobno powiedzieli, że zastosowania mogą obejmować wsparcie plutonu w aktywnej walce w celu oceny najbardziej prawdopodobnego następnego ruchu wroga, po naukowców wojskowych badających wpływ nowych toksyn na organizm ludzki. System kwantowy może również analizować obrazy i inne dane zebrane z pola bitwy.