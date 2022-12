Jak zauważa serwis Space.com, deklaracja pojawia się dosłownie dzień po tym, jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej potępiła Koreę Północną za wystrzelenie dwóch pocisków balistycznych w niedzielę, 18 grudnia. Nie jest jasne, czy mogło chodzić o wspomniane testy rakiety nośnej dla satelity, ale eksperci wskazują, że może świadczyć o tym trajektoria lotu, a mówiąc precyzyjniej wystrzeliwanie pocisków prawie pionowo.

Dosłownie kilka dni temu dowiedzieliśmy się też o ustanowieniu w Korei Południowej pierwszej zagranicznej bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, czyli US Space Forces Korea. W wydanym na tę okoliczność oświadczeniu można było przeczytać, że Korea Północna jest "egzystencjalnym zagrożeniem" dla bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego i całej Azji Północno-Wschodniej, więc Pjongjang mógł wykorzystać tę okazję, by znowu "prężyć muskuły":

Zaledwie 48 mil na północ od nas istnieje egzystencjalne zagrożenie; zagrożenie, na które musimy być przygotowani, aby je odstraszyć, bronić się i - jeśli to konieczne - pokonać mówił ppłk Joshua McCullion.

W tym miejscu warto dodać, że Korea Północna rozwija swój program kosmiczny już od lat 80. ubiegłego wieku i ma na koncie kilka startów, w tym co najmniej 2 udane. Pierwsza próba umieszczenia na orbicie satelity została przeprowadzona już 31 sierpnia 1998 roku i choć zdaniem Pjongjang wszystko poszło zgodnie z planem, nie został on namierzony przez żadne radary śledzące, więc na arenie międzynarodowej uważa się ten start za nieudany, podobnie jak trzy kolejne. Przyjmuje się, że dopiero piąty start zakończył się sukcesem, chociaż do umieszczenia satelity doszło przy szóstym, w 2016 roku - na orbicie został umieszczony najpewniej prosty satelita obserwacji Ziemi, ale na skutek pewnych problemów nie był w stanie wykonywać swoich zadań.