- [Istnieją] porozumienia w sprawie rozpoczęcia tworzenia zdolności do produkcji bezzałogowych statków powietrznych typu Harpia i Gerań [rosyjska wersja irańskich dronów Shahed-136] na terytorium Korei Północnej. Z pewnością przyniesie to zmiany w równowadze militarnej w regionie między Koreą Północną a Koreą Południową - wskazał w rozmowie generał Kyryło Budanow.

Generał stwierdza, że zgoda ma dać możliwość produkcji konstrukcji serii Szahed na terenie Korei Północnej i z kontekstu rozmowy można zrozumieć, że chodzi tu o przekazanie Koreańczykom zdolności do ich wytwarzania. Niemniej istnieje też możliwość, że początkowo wyprodukowane drony mogą trafiać do Rosjan, którzy użyją ich w Ukrainie .

Budanow nie wskazał, czy Irańczycy, będący pierwotnym producentem dronów serii Szahed, mają być zaangażowani w rozbudowę zdolności produkcyjnych w Korei lub sami wyrazili też na to zgodę. Jeśli nie, oznacza to, że Rosjanie utworzyli pełne zdolności do samodzielnej produkcji własnych konstrukcji na bazie irańskich Szahedów, do których mają już pełne prawa.