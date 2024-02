Kosztują nawet 1,5 mln USD sztuka. Ukraina dostanie je razem z F-16

Jak zauważa twitterowy kanał Clash Report, chociaż konkretna wersja rakiet nie została tu wymieniona, jedynie wysoce precyzyjny pocisk manewrujący AGM-158 JASSM, który we wczesnych modyfikacjach ma podobny zasięg lotu, spełnia opisane parametry.

I nie da się ukryć, że to nie pierwszy raz, kiedy te pociski pojawiają się w grze. Eksperci już podczas teoretycznych dyskusji o F-16 dla Ukrainy wymieniali je jako "obowiązkowe", a po sierpniowej zapowiedzi przekazania myśliwców przez Danię i Holandię, Forbes przypomniał raport organizacji RAND, w którym można było przeczytać, że dzięki JASSM "F-16 będzie mógł wykorzystać swój pełny potencjał w Ukrainie tj. pozwolić na utrzymywanie kontroli nad niebem".

AGM-158 JASSM. Co to za broń?

Pociski manewrujące o obniżonej wykrywalności AGM-158 JASSM mają głowicę penetrującą o masie 450 kg oraz masę i wymiary podobne do pocisków Storm Shadow/SCALP-EG.

W zależności od modyfikacji, rakiety są w stanie pokonać dystans od 370-500 km (AGM-158A JASSM) do nawet 1300 km (AGM-158B JASSM-ER). Co ciekawe, w tej drugiej wersji posiada je Polska (co pozwala nam sięgnąć Moskwy), ale w przypadku dostarczenia tych rakiet na Ukrainę, najprawdopodobniej otrzyma ona wcześniejsze i liczniejsze modyfikacje AGM-158A JASSM.

AGM-158 JASSM są zaprojektowane do atakowania zarówno celów statycznych, jak i ruchomych, lecąc autonomicznie do wyznaczonego celu. Pocisk w locie naprowadza połączenie GPS i systemu inercyjnego, a w ciągu 8 ostatnich sekund lotu cel wykrywany jest na podstawie czujników podczerwieni, które stabilizują i korygują lot w taki sposób, aby dokonać jak największych zniszczeń. Podobnie jak Storm Shadow, amerykański JASSM jest zaprojektowany w technologii stealth, aby uniknąć wykrycia przez systemy obrony powietrznej.