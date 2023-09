Coraz częstsze "incydenty" w Rumunii

Dodatkowo Rumuni na terenach przygranicznych tworzą dodatkowe stacje obserwacyjne oraz przesuwają na nie czujniki, oraz radary. Co ciekawe według Defense Romania najpotężniejsze radary rumuńskiej armii muszą najpierw zostać specjalnie dostosowane do wykrywania rosyjskich dronów. Do tej pory zwyczajnie latały zbyt nisko, aby zostały przezeń wykryte.

Rumunia jako państwo NATO współpracuje z zachodnimi partnerami w dostosowaniu wojskowej infrastruktury. Przy tym prowadzi wymianę informacje z Ukrainą. Prawdopodobnie w najbliższym czasie usłyszymy o kolejnych incydentach z fragmentami rosyjskich dronów w Rumunii.