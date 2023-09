Czyżby Amerykanie dostarczyli Ukraińcom niezniszczalne drony? Na to wygląda, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że RQ-20 Puma oberwał rosyjskim pociskiem przeciwlotniczym i nic się mu nie stało - ba, poleciał dalej, a my możemy oglądać nagranie z całego wydarzenia. A mówiąc już całkiem poważnie, film robi jeszcze większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, z jakim konkretnie typem bezzałogowca mamy do czynienia.



Rosyjski pocisk nie poradził sobie z małą "Pumą"

AeroVironment RQ-20 Puma to produkowany przez AeroVironment amerykański system latający zasilany bateryjnie, który charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem (1,4 m długości, 2,8 m rozpiętość skrzydeł i 5,9 kg wagi) i startem z ręki operatora. Nie jest to dron bojowy, ale służący do nadzoru i gromadzenia danych wywiadowczych z wykorzystaniem kamery elektrooptycznej i kamery na podczerwień.