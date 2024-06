Kraje NATO budują fabryki potężnej broni na Ukrainie

Trzy koncerny z krajów NATO zbudują fabryki na Ukrainie

W fabryce mają być produkowane bowiem transportery opancerzone Fuchs i Lynx. Pierwsze pojazdy Fuchs mają zejść z taśmy montażowej w połowie 2024 roku, a Lynx do końca przyszłego roku. Koszt otwarcia fabryki na Ukrainie wyniesie, zdaniem Niemców, 218 milionów euro. Będzie ona docelowo przystosowana do produkcji ok. 400 transporterów opancerzonych i wozów bojowych rocznie.

Nie można również zapomnieć o fakcie, że w tym miesiącu francusko-niemiecki producent KNDS i ukraińska firma KZVV podpisały kontrakt na produkcję na Ukrainie pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Analitycy podają, że gdy wszystkie trzy fabryki będą pracowały pełną parą, Siły Zbrojne Ukrainy będą najpotężniejsze w swojej historii i będą mogły powstrzymać dalszą rosyjską inwazję na kraj.