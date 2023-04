Lekarze Putina przerażeni jego stanem zdrowia. Zbrodniarz widzi coraz gorzej, ma problemy z mówieniem

Choroby Putina przerażają lekarzy

Najnowsze doniesienia na temat stanu zdrowia przywódcy wschodniego mocarstwa pochodzą z rosyjskiego kanału informacyjnego na platformie Telegram, czyli General SVR. Jak podano w tamtejszych informacjach, Putin skarży się na pogarszający się wzrok oraz drętwiejący język.

To nie jedyne dolegliwości, które spotkały rosyjskiego prezydenta w ostatnim czasie. Dostępne na Telegramie informacje sugerują, że nie tak dawno przywódca poinformował swoich lekarzy o częściowej utracie czucia w prawej nodze i ręce. Zalecono mu spożywanie zestawu przygotowanych leków oraz kilkudniowy odpoczynek - z tej drugiej opcji nie skorzystał, zajmując się analizowaniem najnowszych raportów z walk prowadzonych w Ukrainie.

Boją się wszyscy, a najbardziej rodzina i bliscy

Lekarze związani z Władimirem Putinem nie kryją swojego przerażenia stanem zdrowia prezydenta. Chociaż wszelkie doniesienia na temat postępujących chorób są szybko negowane przez Kreml, to m.in. w kanałach na Telegramie da się znaleźć informacje o tym, że coś jest na rzeczy.

Bliscy prezydenta byli bardziej zaniepokojeni, u nich tak gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia Władimira Putina wywołało nerwową reakcję, bardziej przypominającą panikę. Chwilowe gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia prezydenta już spowodowało napięcie wśród jego najbliższych. Nagła śmierć Putina postawi ich wszystkich przed nieznanym, a raczej na krawędzi przetrwania. Informacje z General SVR na Telegramie

Szczególnie zaniepokojeni są bliscy przywódcy Rosji, którzy obawiają się nie tylko o jego ewentualną śmierć, lecz również o to, co nastąpi później - nie byłoby dziwnym zupełne przetasowanie na stanowiskach władzy, jak również ponowne obsadzenie pozycji zwierzchnika w całym kraju. Dla osób ściśle powiązanych z obecnym aparatem władzy byłby to niemały szok.

Wydawać się może, że ewentualne drastyczne zmiany to kwestia czasu - i wcale nie mowa o długich latach, lecz o zupełnie krótszej perspektywie. Nie tak dawno informowaliśmy przecież o domniemanych objawach choroby Parkinsona, które dało się zaobserwować w zachowaniu Putina. To jednak nie koniec potencjalnych dolegliwości.

Poza chorobą Parkinsowa wielce prawdopodobny wydaje się być rak trzustki. Informacje o chorobie nowotworowej, na którą ma cierpieć prezydent Putin obiegły świat na początku 2023 roku sugerując się niektórymi zdjęciami polityka. Jak przyjrzymy się tym obrazkom to od razu widać, że coś ze stanem jego zdrowia jest mocno nie w porządku.

