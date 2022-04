Zdolność utrzymywania się w powietrzu przez jak najdłuższy czas jest w przypadku dronów jedną z najbardziej pożądanych cech, szczególnie że te coraz więcej zadań wykonują autonomicznie i to właśnie na niej producenci skupiają znaczną część swoich wysiłków. I właśnie poznaliśmy nowego rekordzistę, a jest to Stalker VXE firmy Lockheed Martin, wykorzystywany przez służby specjalne z całego świata do celów zwiadowczych.

Zaprojektowany, by łączyć elastyczność przenośnego systemu z wytrzymałością i wydajnością dużo większej i droższej jednostki, Stalker VXE i XE (...) pozwala na przeprowadzanie zróżnicowanych i wymagających operacji, przy jednoczesnym utrzymaniu małego śladu operacyjnego i wymogów załogowych czytamy na stronie producenta.

Stalker VXE to tajna broń służb specjalnych z całego świata

Co ciekawe, linia bezzałogowych statków powietrznych Stalker została opracowana przez Lockheed Martin już w 2006 roku, ale od tego czasu doczekała się szeregu upgrade’ów, dzięki którym jej wytrzymałość i inne możliwości znacznie wzrosły. Najnowsza iteracja, czyli Stalker VXE, jest nie tylko mobilną 20-kilogramową konstrukcją, którą można złożyć i zapakować w dosłownie dwie walizki, ale i bardzo “samodzielną" - do ponownego montażu i operowania wymaga tylko jednej osoby.



Jak podkreśla producent, użytkownicy Stalker VXE bardzo cenią sobie otwartą architekturę i możliwości konfiguracji drona, dzięki któremu można go dobrze dopasować do aktualnej misji.



Dron osiąga maksymalną prędkość 93 km/h i wysokość 3658 metrów, a jego udźwig to 2,5 kg - ten ostatni nie wydaje się imponujący, ale do misji zwiadowczych jest jak najbardziej wystarczający.



Co prawda na pewno nie przy takich parametrach udało się osiągnąć rekordowy wynik blisko 40 godzin w powietrzu, który pięciokrotnie przewyższa normalną charakterystykę drona Stalker VXE, a producent nie podał też konfiguracji sprzętu, ograniczając się do informacji o wykorzystaniu ogniwa paliwowego ze stałym tlenkiem (SOFC) i dodatkowego zbiornika na paliwo. Więcej szczegółów powinniśmy poznać jednak, kiedy Międzynarodowa Federacja Lotnicza przyzna Lockheed Martin oficjalny certyfikat rekordu.