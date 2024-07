M-346 Bielik rozbił się na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Co to za samolot?

Ekspert: M-346 Bielik to doskonały samolot szkolny

M-346 Bielik oryginalnie nazywany M-346 Master to samolot szkolno-treningowy o napędzie odrzutowym. Maszyna jest produktem włoskiego konsorcjum Alenia Aermacchi i oblatana została w 2004 roku. Jest to samolot wykorzystywany do tzw. szkolenia zaawansowanego, które przygotowuje pilotów do wejścia za stery myśliwców wielozadaniowych F-16.

Samolot wywodzi się ze współpracy rosyjsko-włoskiej. Został opracowany na podstawie planów niezrealizowanego AEM-130, który był włoskim wariantem Jaka-130, samolotu szkoleniowego używanego do dziś w Rosji.

Maszyna jest zdolna do osiągania prędkości 1059 kilometrów na godzinę, maksymalnego pułapu 13,5 tys. metrów, a jej zasięg wynosi dokładnie 1981 kilometrów. Domyślna wersja samolotu nie przenosi uzbrojenia, powstał jednak wariant M-346FT, który może zostać uzbrojony m.in. w pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu IRIS-T, Sidewinder czy bomby kierowane GBU-39 i JDAM.

M-346 Bielik to znakomity samolot szkolny, który wprowadzaliśmy do Polskich Sił Powietrznych w 2014 roku. Od tego czasu wyszkoliło się na nim wielu pilotów. Pozwala on na to, żeby pilot bez żadnych problemów przesiadał się z tej maszyny na samoloty wielozadaniowe typu F-16. Kokpity i awionika Bielika i F-16 są całkowicie kompatybilne. powiedział w Polsat News Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy.

Do tej pory odnotowano tylko dwie katastrofy z udziałem tej maszyny - obie miały miejsce w fazie testowania prototypu samolotu.

Polskie Siły Powietrzne posiadały do dziś 16 egzemplarzy samolotu szkolno-treningowego M-346 Bielik.