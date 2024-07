Huti chcą zatopić lotniskowiec USS Theodore Roosevelt

Jakiś czas temu, władze na Kremlu zapowiedziały, że będą dostarczać broń wszystkim przeciwnikom Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Wszystko wskazuje na rychłą realizację takiej katastrofalnej wizji. Niedawno Huti przeprowadzili pierwszy w historii atak na amerykański okręt za pomocą rakiet balistycznych. To dowód na to, że konflikt zaczyna niebezpiecznie eskalować.

USA i kraje koalicji patrolują Morze Czerwone i Zatokę Adeńską za pomocą flot swoich okrętów, ponieważ Huti atakują statki handlowe zmierzające do europejskich i amerykańskich portów. To zatem atak na każdego obywatela Europy. Dwa statki już udało im się uszkodzić, ale teraz marzą im się okręty wojenne. Mogą one być celem, ponieważ skutecznie neutralizują ataki rakietowe i dronowe realizowane w kierunku Izraela. Pentagon tłumaczy, że Huti są wspierani bronią przez Iran i ich zadaniem ma być bombardowanie izraelskich miast.

Rakiety przeciwokrętowe wystrzelone w kierunku lotniskowca

Bojownikom Huti zależy na umocnieniu władzy i wpływów w Jemenie, gdzie kontrolują jedną trzecią kraju. Tymczasem amerykański lotniskowiec USS Theodore Roosevelt płynie na Morze Czerwonym wraz ze swoją grupą uderzeniową. Analitycy uważają, że jego ochrona może być trudna, ponieważ w historii jeszcze żaden okręt USA nie znajdował się w okolicznościach bezpośredniego zagrożenia rakietowego.

Gdyby bojownikom Huti udało się jednak zaatakować i uszkodzić, a nawet zatopić amerykański lotniskowiec, to byłaby to ogromna katastrofa wizerunkowa dla Stanów Zjednoczonych, jako najpotężniejszego mocarstwa militarnego na świecie. W przypadku Huti byłby to moment triumfu nad USA, jakie określają mianem "szatana" i "globalnego zła".